Türkiye’de sürdürülebilirlik ile ilgili ilk ve en önemli adımları atan kurumların başında gelen Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB), 2024 yılının ilk yarısını 203 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktı.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, 2024 yılının ilk yarısında Türkiye geneli tekstil ve hammaddeleri ihracatı yüzde 3,8 azalışla 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken Birliğimizden ise yüzde 10 azalışla 203 milyon dolar ihracat yaptıklarını kaydetti.

Ürün grubu bazında değerlendirildiğinde Birliğimizden en fazla pamuk elyaf ihracatı yapılmış olup pamuk dışında en fazla ihracat halı, suni-sentetik örme kumaşlar, yatak çarşafları ve pamuklu dokuma kumaşlarda gerçekleştirildiğini belirten Başkan Eskinazi, "2024 yılının ilk yarısında ihracatımızda ilk sıradaki ülke 21 milyon dolar ile Çin oldu. Çin’i, Ürdün, Pakistan, İtalya, Bangladeş, Vietnam, İran, Belçika, Tunus, Portekiz takip etmektedir.” dedi.

Başkan Eskinazi, “Özellikle son üç yıldır ekonomimiz yüksek enflasyon sorunuyla karşı karşıya ve buna bağlı olarak faiz ve döviz kurları gibi temel göstergelerdeki istikrarsızlıklar nedeniyle fiyat rekabetinin çok önemli hale geldiği bir dönem geçirdik. 2025’in ilk yarısı için fiyatların daha rasyonel ve daha sağlıklı verilebileceğini, ihracatçının biraz daha önünü görebileceğini belirtebiliriz. Türkiye’nin kaybettiği döviz kuru avantajını geri kazandığı takdirde ise 2025’in ortalarından itibaren önümüzü daha rahat göreceğiz. 2024 yılı tekstil ihracatımızın ise mevcudu koruyacak şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum.” diye konuştu.

Türkiye inovasyon altyapısını geliştirdiği sürece 85 milyon yurttaşı için refah sağlayabileceğini belirten Eskinazi, "Ar-Ge ve inovasyon odaklı yatırımlar için de yapısal reformlar şart. Capital Economics tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yapay zekadan en fazla fayda sağlayacak ekonominin ABD olması bekleniyor. Asya ülkeleri, Birleşik Krallık, İsrail ve bazı İskandinav ülkeleri de iyi bir şekilde konumlanmış durumda. Türkiye listede yer almıyor. Doğru alanlara yatırım ülkelerin geleceklerinin şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat kapsamında gelen Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasına (SKDM) sektörümüzün uyum sağlaması için enerjimizin büyük bir kısmını ayırıyoruz. Birliklerimizin katılımıyla yürütmeye başladığımız Ortak Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmaları ve Birliğimizin sorumlu olduğu Organik - Sürdürülebilirlik Sertifikasyonları ve Pamuk alt çalışma grubumuzun faaliyetleri 2024 yılında da devam ediyor.” dedi.

Başkan Eskinazi, Tüm Tekstil Birlikleriyle ortaklaşa olarak gerçekleştirmeyi planladıkları 2024-2028 yıllarını kapsayacak Turquality projesi ile ABD’ye yönelik tanıtım faaliyetleri gerçekleştireceklerini söyledi.