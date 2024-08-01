Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Keşan Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek çeşitli ziyaretlerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Şahin, Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Aydın, Meclis Üyesi İsmail Kaya ve Genel Sekreter Özer Yarışlı, ilk olarak Keşan Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek burada Keşan TB Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Erman Yörük, Murat Orhun, Yönetim Kurulu Sayman Üye Fahri Karagöz, Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Erdoğan, Meclis Katip Üyesi Aziz Burak Lofçalı, Meclis Üyeleri Ferdi Narlı, Yiğit Ceylan, Görken Gürşat ve Genel Sekreter Emine Kaymak tarafından karşılanarak misafir edildi.

Ziyarette bölgemizdeki sanayi, ticari, turizm, tarım ve hayvancılık alanları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ziyaret sonunda günün anısına karşılıklı olarak hediyeler takdim edildi.

KARACABEY TİCARET BORSASINDAN CANLI HAYVAN ŞUBEMİZE ZİYARET

Ardından heyet beraberce Keşan Ticaret Borsası canlı hayvan şubesini ziyaret ettik.

Ziyarette üyelerimize ve üreticilerimize hizmet verdiğimiz bölgemizde ruhsatlı, tam saha beton alanla kaplı ve üstü kapalı canlı hayvan pazaryeri gezdirilerek, işleyiş hakkında bilgiler verildi.

KARACABEY TİCARET BORSASINDAN MEZBAHA İŞLETMEMİZE ZİYARET

Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Erman Yörük, Meclis Üyeleri Yiğit Ceylan, Görken Gürşat, Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Şahin, Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Aydın, Meclis Üyesi İsmail Kaya, Genel Sekreter Emine Kaymak, Genel Sekreter Özer Yarışlı ve Sorumlu Veteriner Hekim Gülşah Aydoğan ile beraber bölgemizde hizmet eden hijyenik ve modern tesisimiz olan Mezbaha işletmesine ziyarette bulunuldu.

Ziyarette Bölgemizde rol model olan tüm bölgenin et ihtiyacını karşılayan kaliteli, hijyenik ve modern tekniklerin kullanıldığı başarılı çalışmaları ile hizmet verdiğimiz mezbaha işletmemizi gezerek, işleyişi hakkında bilgiler verdik.

ZİYARETLER NEDENİYLE TEŞEKKÜRLER

Nazik ziyaretlerinden dolayı Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Şahin, Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Aydın, Meclis Üyesi İsmail Kaya ve Genel Sekreter Özer Yarışlı’ya teşekkür edildi.