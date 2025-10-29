Tekirdağ'ı etkisi altına alan ani ve şiddetli sağanak, özellikle Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde su taşkınlarına ve çeşitli olumsuzluklara neden oldu. Yağışın ardından kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iki ilçe genelinde temizlik ve altyapı müdahalelerine başladı.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, beraberindeki bürokratlarla birlikte, etkilenen bölgeleri yerinde incelemek üzere Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ ve Hürriyet mahallelerini ziyaret etti. Başkan Yüceer, burada ekiplerin çalışmalarını yakından takip ederek, vatandaşların yanında oldu ve taleplerini dinledi.

SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Yağmurun etkisini göstermesiyle birlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi seferber oldu. Fen İşleri Dairesi, İtfaiye Dairesi ve TESKİ ekipleri, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi'nin tüm riskli noktalarında anında sahaya inerek çalışmalarına başladı. Ekipler, tıkanan yağmur suyu hatları ve rögarları temizlerken, sokak aralarında biriken çamur ve su birikintilerini kaldırdı. İtfaiye ve TESKİ ekipleri, su baskınına uğrayan bodrum katlarındaki suları tahliye etmek için yoğun mesai harcadı.

'VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ'

Mahalle ziyaretleri sırasında bir açıklama yapan Candan Başkan, 'Dün ilimizi etkileyen ani sağanak, ne yazık ki bazı mahallelerimizde sıkıntılara yol açtı. Ekiplerimiz olay anından itibaren sahaya inerek vatandaşlarımızın yanında oldu. Çalışmalarımız, sorunlar tamamen giderilene kadar aralıksız devam etti. Amacımız, hem bugünkü sıkıntıları en hızlı şekilde çözmek, hem de altyapımızı güçlendirerek benzer durumların önüne geçmektir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, TESKİ ve Fen İşleri ekipleri, yağışın yol açtığı ani sorunların giderilmesinin ardından, il genelindeki sorunlu bölgelerde altyapıyı güçlendirecek kalıcı projelere odaklanacak. Planlanan çalışmalar kapsamında yağmur suyu hatlarının kapasitesinin artırılması ve yeni tahliye hatları oluşturulması hedefleniyor.