GİRESUN (İGFA) - Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevsimlik çiçek dikimleriyle şehri süslemeye devam ediyor.

Ekipler, şehir genelinde yürüttükleri peyzaj çalışmaları kapsamında son olarak her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan Atatürk Meydanı ve Kale Mahallesi'nde yer alan Tarihi Millet Bahçesi'nde çiçek dikimi gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte, buralar daha güzel bir görünüme kavuştu. Vatandaşlar, Giresun'un dört bir yanında yapılan bu düzenlemelerin çevreye canlılık kattığını belirterek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ise, mevsimlik çiçek dikimlerinin yıl boyunca periyodik olarak sürdürüleceğini ve şehrin yeşil alanlarını koruyup güzelleştirmeye devam edeceklerini ifade etti.