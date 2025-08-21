Tek başına gezmeyi sevenler için en popüler solo seyahat rotaları listelendi. Özgürlüğüne düşkün, solo seyahat severlerin mutlaka deneyimlemesi gerekenler arasında eşsiz doğası, zengin kültürü ve samimi atmosferiyle Sinop, Amasra, Adrasan, Ayvalık, Datça ve Assos öne çıkan duraklardan biri.İSTANBUL (İGFA) - Solo seyahat akımı Türkiye'de de oldukça popülerleşti.

Tek başına gezmeyi seven birçok kişi tercihini keşif ve deneyim odaklı tatillerden yana kullanıyor. Solo seyahat akımı, yaz aylarında birbirinden güzel koylarla ve plajlarla birleşiyor.

enuygun.com tarafından derlenen bilgilere seyahat duraklarında bakın hangi eşsiz rotalar yer aldı:

KARADENİZ’İN YAZ DURAĞI: SİNOP

Solo gezginler için en ideal rotaların başında sakin atmosferi, misafirperver insanları ve huzurlu ortamıyla Sinop geliyor. Karadeniz’in liman şehirlerinden biri olan Sinop’a yolunuz düşerse tarihi Sinop Kalesi’nden eşsiz manzaraları izleyebilir, tarihi Sinop Cezaevi ve Balatlar Kilisesi’nde geçmişe yolculuk edebilirsiniz. Sahil boyunca yürüyüş yapabilir, Hamsilos Koyu ve Akliman’da doğayla baş başa vakit geçirebilir ve denize girebilirsiniz. Sinop, tek başına seyahat edecekler için oldukça güvenli ve keyifli bir tatil vadediyor.

TARİH VE ROMANTİZM İÇ İÇE: AMASRA

Karadeniz’in incisi Amasra, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerini büyüleyen bir yer. Amasra’da, tarihi Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü’nde geçmişin izlerini sürerken, sevdiklerinize Çekiciler Çarşısı’ndan el yapımı hediyelikler alabilirsiniz. Sahil boyunca yürüyüş yapabilir, gün batımını izleyebilirsiniz. Taptaze deniz ürünleri ve yöresel lezzetleri tadarken, samimi ve sıcak kasaba atmosferinde huzuru yakalayabilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet’in “Çeşm-i Cihan” dediği kasabada bisiklet turu yaparak bölgenin eşsiz doğasını yakından keşfedebilirsiniz. Amasra tek başınıza keyifle gezebileceğiniz ve huzur bulabileceğiniz bir durak.

DOĞAYLA BAŞ BAŞA: ADRASAN

Solo seyahat için önerdiği noktalardan biri de Antalya’nın saklı cenneti Adrasan. Seyahat için Adrasan’ı tercih ederseniz masmavi bir denizde yüzebilir, teknelerle Suluada gibi bakir koylara gidebilirsiniz. Likya Yolu’nda doğa yürüyüşleri yaparak muhteşem manzaralara tanık olabilirsiniz. Sahilde gün boyu kitap okuyarak sakinliğin tadını çıkarabilirsiniz. Eğer sakinlik ve doğayla uyum arıyorsanız bu yalnız seyahat deneyimini kendinizi bulabileceğiniz bir içsel yolculuğa da dönüştürebilirsiniz. Adrasan’da doğayla uyumlu bungalov otelleri de bu yolculuğunuza ayak uyduracak.

DENİZ, LEZZET, DOĞA: AYVALIK

Ayvalık, taş sokakları ve tarihi Rum evleriyle her mevsim gezilmeye değer bir rota. Sakinliği ve huzurlu atmosferiyle solo seyahatler için de ideal olan Ayvalık’ta, Aşıklar Tepesi’nden gün batımını izleyebilir, Şeytan Sofrası’nda eşsiz panoramik Ege manzaralarının sizi büyülemesine izin verebilirsiniz. Zeytinyağlılar ve taze deniz ürünleriyle damaklarınızı şenlendirebilir, sanat galerilerini gezerek Ayvalık’ın renkli kültürünü yakından tanıyabilirsiniz. Ayvalık’ın butik otelleri ise tek başınıza çıktığınız gezinizde sizi güvende hissettirecek.

SAKİN BİR MOLA: DATÇA

Solo seyahat severler için eşsiz bir diğer durak ise tertemiz koyları, sakin ve güvenli atmosferiyle Datça. Ege ile Akdeniz’in buluştuğu noktada yer alan Knidos Antik Kenti’nde antik kalıntılar arasında gezerek büyüleyici manzaraların tadını çıkarabileceğiniz Datça’da, Palamutbükü ve Hayıtbükü’nün kristal berraklığındaki sularında kendinizle baş başa kalarak yüzmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Datça’da, yöresel pazarları gezerek organik ürünler ve badem tatlısı gibi lezzetlerin tadına bakarak tatilinize ayrı bir renk katabilirsiniz. Datça otelleri de muhteşem koylara açılan atmosferiyle sizi evinizde gibi ağırlayacak.

TARİH VE HUZUR: ASSOS

Sessiz, sakin ve ilham verici atmosferiyle yalnız seyahat edenleri kendine çeken son rota da Assos. Tarihi ve manzaralarıyla unutulmaz deneyimler sunan Assos’ta, antik limanda Ege’nin masmavi sularına karşı huzurlu yürüyüşler yapabilir, Athena Tapınağı’nda güneşin doğuşunu izleyebilirsiniz. Taş sokaklarda kendi ritminizde gezerek, denize sıfır şirin bir butik otel tercih edebilirsiniz.