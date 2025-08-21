Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sırameşeler Çocuk Evleri’ndeki çocuklar için GUHEM Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ne yaz etkinliği gezisi düzenledi. Çocuklar, uçak simülasyonu ve uzay bilimleriyle tanıştı.BURSA (İGFA) - Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklar için yaz etkinlikleri kapsamında Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ne (GUHEM) bir gezi düzenledi.

Çocuklar, bilimsel gelişmeleri yakından gözlemleme fırsatı buldu.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gezide, uçak simülasyonu deneyimi yaşayan çocuklar, Galata Kulesi’nin tarihini, kuşların ve hava taşıtlarının uçuş sistemlerini, gökyüzü ve uzay bilimleri hakkında bilgiler edindi.