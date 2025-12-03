Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) heyeti, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen'i ziyaret ederek, hayvancılıkta küpeleme, suni tohumlama destekleri ve iki kritik stratejik proje önerisini sundu.

Yakup ORAKÇI / TOKAT (İGFA) - TDSYMB Genel Başkanı İlhan Köten liderliğindeki heyet, Genel Sekreter İbrahim Karakoyunlu ve Teknik İşler Şube Müdürü Onur Yiğit ile birlikte Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen'i makamında ziyaret etti. Görüşmede, sektörün güncel ve yapısal sorunları ile çözüm önerileri ele alındı.

Heyet, toplantıda hayvancılığın üç temel başlığını gündeme taşıdı:

Küpeleme hizmetlerinin güçlendirilmesi ve hızlandırılmasının hayvan hareketlerinin takibi ve kayıt sistemlerindeki verimliliği artıracağını, suni tohumlama desteklerinin artırılması ve GenTürk sperma üretimi ile yerli genetik potansiyelin geliştirilmesi ve üretici teşviklerinin yükseltilmesinin sağlanacağını ifade eden heyet, destekleme başvurularındaki süreçlerin sadeleştirilmesi ile de bürokratik engeller azaltılarak üreticinin desteklere erişimi kolaylaştırılacağını söyledi.

Söz konusu bu adımların, hayvansal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliği artırmayı hedeflediği belirten heyet ayrıca, Türkiye hayvancılığının geleceğine yön verecek iki stratejik proje önerisini Bakan Yardımcısına sundu.

Buna göre 'Damızlık Düve Üretim Merkezi kurulması' ve 'Üreticiden tüketiciye tanzim satış noktaları kurulması' önerilerinin iletildiği görüşme sonrasında açıklama yapan TDSYMB Genel Başkanı İlhan Köten, Bakanlık ile işbirliği mesajı verdi. Köten, 'Bakanlığımızla tam iş birliği içinde çalışmayı görev kabul ediyoruz. Ülke hayvancılığının geleceğine katkı sağlayacak tüm adımları kararlılıkla takip ediyoruz. TDSYMB'nin önerdiği projeler, hem üreticiyi maliyet baskısından korumayı hem de arz güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor' diye konuştu.