İzmir'de Karabağlar Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları ve imar planları detaylı olarak ele alındı. Başkan Helil Kınay, dönüşümün yalnızca binaları değil yaşam alanlarını da kapsadığını vurguladı ve gençlik projeleri için Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)'nden 2 milyon TL destek sağlandığını açıkladı.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Aralık Ayı Meclisi'nin ilk oturumu, Belediye Başkanı Helil Kınay yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda öncelikli gündem maddesi olarak ilçedeki kentsel dönüşüm ve imar planları ele alındı. Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, 106 hektarlık Riskli Alan içinde yer alan Osman Aksüner 1. Etap Kentsel Dönüşüm süreci hakkında bilgi verdi. Kocaer, vatandaş bilgilendirme ofisinin kurulduğunu, saha tespitleri ve değerleme çalışmalarının başlatıldığını, anketlerde yüzde 94 katılım sağlandığını ve yeni planlamada konut, park ve yol düzenlemelerinin belirlendiğini aktardı.

İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen 4. Etap İmar Planı'nın yeniden düzenlendiğini ve öncelikli alan olarak 188 hektarlık bölümün seçildiğini belirten Kocaer, hazırlanan uygulama imar planının meclisten geçirilip İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderileceğini açıkladı. Esentepe Rezerv Alanı'nın ise tamamen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkisinde olduğu kaydedildi.

Kocaer ayrıca, Riskli Alanın farklı bölümlerinde mülkiyet ve imar düzeltme çalışmalarının tamamlandığını, tapu tescil süreçlerinin sürdüğünü, dijital ikiz altyapısının kurulduğunu ve mahalle hafızasını korumak için sözlü tarih projesi başlatıldığını söyledi.

BAŞKAN KINAY: 'DÖNÜŞÜM YALNIZCA BİNALARI DEĞİL, YAŞAMI KAPSIYOR'

Başkan Helil Kınay, kentsel dönüşümün Karabağlar'ın en acil çözüm bekleyen sorunu olduğunu belirterek, 'Dönüşüm sadece binaların yenilenmesi değil, spor alanlarından tesislere kadar yaşamın bütününü kapsayan bir süreç' dedi. Kınay, tüm çalışmaların şeffaf biçimde kayıt altına alındığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını vurguladı.

Belediye olarak çalışmaların sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve firmalarla yasal çerçevede yürütüldüğünü belirten Kınay, 'Tek bir firmayla değil, birçok firmayla görüşüyor ve her şeyi açık şekilde yürütüyoruz' dedi. Kınay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkisinde bulunan 540 hektarlık alanın Karabağlar'ın en büyük dönüşüm ihtiyacını oluşturduğunu hatırlatarak, tüm siyasi partilerin ve meclis üyelerinin sürece katılım göstermesi gerektiğini vurguladı. Osman Aksüner Mahallesi'ndeki sürecin resmi olarak belediye yetkisi kapsamında yürütüldüğünü belirten Kınay, detaylı bilgi almak isteyenleri Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne davet etti.

Toplantıda, kullanılmayan park alanlarının spor alanlarına dönüştürülmesi amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile protokol yapılması ve 2 milyon TL destek sağlanması oy birliğiyle kabul edildi. Kınay, AK Partili meclis üyelerinin eleştirilerine yanıt olarak, Karabağlar Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda 2019'dan bu yana güvenli barınma hizmeti verildiğini, kapasite artışı ve uygun ücret politikası uygulandığını aktardı. Yurtta ücretsiz servis, spor salonu, kurslar ve çamaşırhane gibi hizmetler sunulduğunu belirten Kınay, merkezi yönetimin daha fazla sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Kınay, konuşmasını, 'Kapısını çaldığımız her üniversite öğrencisi bize daha fazla yurda ihtiyaç olduğunu söylüyor. Biz kapasitemizi artırıyoruz, güvenli koşullar sağlıyoruz; fakat merkezi yönetimin de güçlü adım atması gerekiyor' sözleriyle tamamladı. Karabağlar Belediyesi meclisi, 4. Etap İmar Planı'nı da imar ve hukuk komisyonlarına havale ederek, çalışmaların devam edeceğini duyurdu.