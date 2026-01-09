TDSYMB Genel Başkanı İlhan Köten, 2025'te doğal afetler ve salgın hastalıklarla mücadele eden süt üreticilerinin emeklerinin korunması gerektiğini vurgulayarak, süt/yem paritesinin garanti altına alınmasını talep etti.

TOKAT (İGFA) - Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) Genel Başkanı İlhan Köten, hayvancılık sektörünün 2025 yılı bilançosunu değerlendirdi.

Başkan Köten, üreticilerin iklim krizinden hastalıklara, maliyet artışlarından doğal afetlere kadar birçok zorlukla mücadele ettiğini belirterek, 'Üreticimiz her şeye rağmen pes etmedi, şimdi sıra bu emeği korumakta' dedi. Köten, süt üreticilerinin tüketicinin kesintisiz süt arzına ulaşabilmesi için kendi imkanlarını zorladığını vurguladı. Marketlerdeki raf fiyatlarındaki artışların ise üreticiye haksızlık yarattığını belirten Köten, 'Tüketici zamlı ürünle karşılaşıyor ama bunun kaynağı biz değiliz. Üreticimizi ayakta tutmak önceliğimiz' ifadelerini kullandı.

Sektördeki dengenin sağlanması için süt/yem paritesinin garanti altına alınması gerektiğini vurgulayan Köten, 'Mevcut üreticimizi korumak, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık geleceğini korumaktır. Perakende, yem ve üretim ayağının el birliğiyle hareket etmesi şarttır' dedi. Köten, açıklamasını üreticilerin motivasyonunu artıracak ve sektörde sürdürülebilirliği sağlayacak çözümler için ortak akıl çağrısıyla sonlandırdı.