TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Kasım ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,5 artarken, yıllık bazda imalat sanayi ve madencilik sektörleri artış gösterdi, enerji üretiminde düşüş görüldü.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,5 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,2 artarken, imalat sanayi sektörü yüzde 2,7 yükseldi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise yüzde 2,0 azaldı.

Aylık değişimlerde ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 4,8 gerilerken, imalat sanayi yüzde 3,1 artış kaydetti. Enerji sektörü ise yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

TÜİK verileri, özellikle imalat sanayinin ekonomideki lokomotif rolünü sürdürdüğünü ve enerji üretiminde dalgalanmaların devam ettiğini ortaya koydu.