NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2'de görev yapan TCG Heybeliada, Akdeniz'de yürüttüğü keşif-gözetleme faaliyeti sırasında Messina Boğazı geçişini başarıyla tamamladı ve müttefik unsurlarla ortak eğitimler gerçekleştirdi.
ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) bünyesinde görev yapan TCG Heybeliada korvetinin Akdeniz'de icra ettiği 'keşif-gözetleme' faaliyeti kapsamında İtalya'nın Messina Boğazı geçişini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.
Görev kapsamında TCG Heybeliada, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait ITS Bergamini, Birleşik Krallık Uçak Gemisi Görev Grubu unsuru HMS Dauntless, HNOMS Roald Amundsen ile çeşitli deniz eğitimleri icra etti.
Bakanlık, Türkiye'nin NATO içindeki aktif rolüne ve müttefiklerle deniz güvenliği alanında yürütülen ortak faaliyetlerin önemine dikkat çekti.
TCG Heybeliada'nın görevi başarıyla sürdürdüğü belirtildi.