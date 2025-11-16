Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i makamında ziyaret etti.

MALATYA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirilen ziyarette, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Malatya'ya yapılan eğitim yatırımları ve projeler ele alındı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e belediyenin fuaye alanında inşa edilen bölgenin en büyük kütüphanesi ile ilgili bilgi verdi.

Başkan Er, 3 bin 300 metrekarelik zemin üzerine toplamda 6 bin 600 m2 lik bir alanda hayata geçirilecek proje kapsamında, 920 metrekarelik serbest çalışma salonu ve bin 50 metrekarelik meydan amfinin yer alacağını ifade ederek, 815 kişilik kütüphanenin 7/24 açık olacağını ve günde 3 öğün çorba, çay, kahve ikramının olacağını söyledi.

Projeyi inceleyen ve beğenisini dile getiren Bakan Tekin, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Bakan Tekin'e ziyaretinde Vali Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da eşlik etti.

Başkan Sami Er, Bakan Yusuf Tekin'e ziyaretinin anısına çeşitli hediyeler taktim etti.