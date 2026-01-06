Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireyler için Döşemealtı ilçesinde 26 bin metrekare alanda hizmet veren Türkiye'nin en büyük Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi engelli bireylerin hayatlarına dokunuyor.

Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarının güçlendirilmesi, karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi amacıyla kurulan TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Antalya programı kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

SINIFLARI VE ATÖLYELERİ GEZDİLER

Ziyarette TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, komisyon üyeleri, Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Döşemealtı Kaymakamı Ünal Çakıcı, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal ve bürokratlar yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Temsilcisi Mustafa Kılınç komisyon heyetine okulu gezdirip bilgi verdi.

Ziyaret kapsamında, merkezdeki sınıflar, resim, sanat, müzik ve spor atölyeleri ile fizyoterapi salonları gezilerek Güven Ulutekin ve Mustafa Kılınç'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alındı, özel çocuklar ve ailelerinin talep ve görüşleri dinlendi.

538 ÖĞRENCİYE ÖZEL EĞİTİM

Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Temsilcisi Mustafa Kılınç, komisyon heyetinin ziyaretinin verimli geçtiğini belirterek, 'Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'na okulumuzun işleyişi hakkında bilgiler verdik. Okulun fiziksel ortamını tanıttık. 538 öğrencimize uzman eğitmenlerimiz eşliğinde fizyoterapi, resim, müzik, takı dersleri ve birebir konuşma terapi eğitimleriyle hizmet verdiğimizi anlattık. Sınıfları ve atölyeleri gezdiler. Büyükşehir Belediyemizin okula sağlamış olduğu yemek, servis, fiziksel ortam ve personel gibi katkıları ilettik. Kendileri de her zaman bize destek verebileceklerini iletti' diye konuştu.