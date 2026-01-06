Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesindeki sorumluluk alanlarında yürüttüğü yol bakım ve onarım çalışmalarıyla ulaşım kalitesini yükseltiyor. Yıpranan noktalarda yapılan yenileme çalışmalarıyla sürücüler için daha güvenli bir sürüş ortamı sağlandı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa genelinde Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan yollarda kısmi yenileme, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesinde bulunan ve zamanla yıpranarak sürüş konforunu olumsuz etkileyen yolların bozuk noktalarında kısmi yenileme ve onarım uygulamaları yaptı.

Çalışmalarla birlikte araç sürücüleri için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım yolu oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol yenileme çalışmalarına belirlenen program dahilinde devam edecek.

'HEDEFİMİZ SORUNSUZ ULAŞIM'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmaların il genelinde süreceğini belirterek, 'Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesi önceliğimizdir. Saha ekiplerimizin tespitleri ve hemşerilerimizden gelen talepler doğrultusunda, Yunusemre başta olmak üzere 17 ilçemizin tamamında yol yenileme seferberliğimize devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.