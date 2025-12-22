TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderme izninin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile kamuoyunda '11. Yargı Paketi' olarak bilinen kanun teklifini ele alacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, haftalık çalışması kapsamında önemli başlıkları gündemine alacak. Genel Kurul'da ilk olarak, Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

Genel Kurul'un bir diğer önemli gündem maddesi ise kamuoyunda '11. Yargı Paketi' olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olacak. Teklif, ceza infaz sistemi ve bazı suçlara ilişkin önemli düzenlemeler içeriyor.

Teklife göre; terör ve örgütlü suçlar, kasten öldürme, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı gibi ağır suçlar hariç olmak üzere, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden ise denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılabilecek.

Düzenleme kapsamında, hakkında disiplin cezası verilen bir avukatın, cezanın kesinleşmesinden itibaren 5 yıl içinde yeni bir disiplin suçu işlemesi halinde, bir derece daha ağır disiplin cezası uygulanacak. Nispi harç ve teminat yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ihalenin feshini talep etmeleri durumunda ise bu talepler, mahkemece dosya üzerinden ve kesin olarak reddedilecek.

Örgüt faaliyeti kapsamında çocukların suçta araç olarak kullanılması halinde, örgüt yöneticilerine verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılacak. Kurusıkı silahlar, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçu kapsamına alınacak ve bu silahlarla suç işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülecek.

'Güveni kötüye kullanma' suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde ceza bir kat artırılacak. Taksirle yaralama suçunda ise hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya, üst sınırı 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak. Teklifle ayrıca, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulmasının yanı sıra hareketinin engellenmesi de suç kapsamına alınacak ve bu suçlara ilişkin cezalar artırılacak. Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerine, ilk derece mahkemesi kararlarında hukuka aykırılık bulunması halinde bozma yetkisi verilecek.

Ekonomik düzenlemeler kapsamında, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile bu primlere ilişkin gecikme cezası ve zamlarının tahsilinden vazgeçilecek. Nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanılan mobil hatlar ise hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı emriyle kesilebilecek.

Öte yandan, Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürecek; çeşitli kurum temsilcileri ve akademisyenleri dinleyecek. Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.