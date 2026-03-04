Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen, 17 yaşındaki öğrencisi F.S.B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik için bir araya geldi.

Hastane Caddesi'nden Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar yürüyen öğretmenler ve sendika üyeleri, artan okul içi şiddete karşı 'Öğretmene Uzanan Eller Kırılsın', 'Okulda Şiddete Son' ve 'Okullarda Ölmek İstemiyoruz' sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi. Yürüyüşe CHP ve SOL Parti Keşan ilçe başkanları ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.

Eğitim-İş Keşan Temsilcisi Erol Yazla tarafından okunan açıklamada, eğitim emekçilerine yönelik şiddetin münferit olaylarla sınırlı olmadığı vurgulandı.

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet eylemleri katalog suçlar kapsamına alınması yönünde çağrıda bulunan sendika üyeleri, 'Caydırıcı ve ağır yaptırımlar içeren özel yasal düzenleme ivedilikle çıkarılmalı. Ortaöğretim kurumlarında disiplin mekanizması etkin hâle getirilmeli. Tüm okullarda sürekli ve yeterli sayıda güvenlik personeli bulundurulmalı. Okul giriş-çıkış kontrol sistemleri ve güvenlik altyapısı standartlaştırılmalı. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri güçlendirilmeli. Risk altındaki öğrenciler için erken müdahale ve destek programları uygulanmalı. Eğitim emekçilerinin mesleki itibarını koruyacak açık ve net bir tutum alınmalı' taleplerini de dile getirdi.

Sendika temsilcisi Yazla, açıklamasında, okul içi şiddetin ve öğretmen cinayetlerinin toplumsal geleceği de etkilediğini belirterek, 'Öğretmen güvende değilse eğitim güvende değildir. Eğitim güvende değilse toplumun geleceği güvende değildir' ifadelerini kullandı.

Eğitim emekçileri, güvenli okul ortamı sağlanana kadar mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.