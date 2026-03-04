Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-28 Şubat tarihleri arasında yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, ay boyunca 110 bin 106 gıda denetiminin yapıldığını duyurdu.

Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelerle ilgili alınan önlemler kapsamında; bin 781 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, 144 milyon 264 bin TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde 16 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan ayı öncesinde denetimlerin daha da artırılacağını belirterek, 'Sofralarımıza uzanan hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermeyeceğiz. Bayram öncesinde denetimlerimizi en üst seviyeye çıkaracağız' dedi.

Bakan Yumaklı, açıklamasında ayrıca, 'Vatandaşımızın sağlığını hiçe sayanlara karşı tavizsiz duruşumuzu sürdürürken, işini layığıyla yapan dürüst esnafımızın ve işletmelerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Söz konusu denetimlerle, gıda güvenliği ve tüketici sağlığının korunması öncelikli hedef olarak vurgulandı.