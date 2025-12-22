İZMİR (İGFA) -İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca Cezaevi alanının tamamen yeşil alan olması yönündeki taleplere ilişkin, bunun belediyeye yaklaşık 18 milyar liralık maliyet getireceğini belirterek, 'Sorumlu bir yönetici olarak bu yükün altına giremem' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü kutlamalarının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tugay, kapalı durumdaki Hilton Oteli'nin geleceği ile Buca Cezaevi alanına ilişkin planlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Buca Cezaevi alanının planlanmasına yönelik Şehir Plancıları Odası'nın dava açma kararının hatırlatılması üzerine konuşan Başkan Tugay, alanın tamamının yeşil alan olmasını kendisinin de arzu ettiğini ancak bunun ciddi bir maliyet oluşturduğunu ifade etti. Tugay, 'Tamamının yeşil alan olmasını ben de çok istiyorum. Ancak bunun bir bedeli var ve bu bedeli İzmir Büyükşehir Belediyesi ödeyecek. Yaklaşık 18 milyar liralık bir bütçeden söz ediyoruz. Belediyeyi sorumlulukla yöneten bir başkan olarak, belediyeyi eksi 18 milyar liralık bir maliyetin altına sokamam' dedi.

Plan kararına göre alanın yaklaşık yüzde 50'sinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçeceğini ve burada nitelikli bir yeşil alan oluşturulacağını belirten Tugay, kalan bölümde ise yapılaşmaya izin verileceğini söyledi. Tugay, 'Keşke İller Bankası 'Buranın tamamı sizin olsun, alın yeşil alan yapın' dese. En küçük bir yapı dahi yapmadan tamamını yeşil alan yapmak isterim. Ancak gerçekçi olmak zorundayız. İzmir'in çözüm bekleyen çok önemli sorunları var' ifadelerini kullandı.

Hilton Oteli'nin durumu hakkında da açıklama yapan Başkan Tugay, göreve geldiği günden bu yana konunun detaylı şekilde incelendiğini belirterek, belediyenin hakkının korunması gerektiğini vurguladı. Tugay, 'Belediyenin arazisi 1990'lı yıllarda Hilton'a verilmiş ancak bugüne kadar belediye açısından somut bir kazanç sağlanamamış. Bu durum beni rahatsız ediyor. Hukuki incelemeler sürüyor, büyük ihtimalle geriye dönük alacak davası açılacak' dedi.

Hilton Oteli hisselerine ilişkin satış kararı aldıklarını da dile getiren Tugay, şu an için resmi bir talep olmadığını, ancak şehrin merkezinde atıl durumda bulunan bu yapıya mutlaka bir çözüm üretileceğini söyledi. Tugay, 'Bu sadece para meselesi değil, İzmir'in merkezinde boş duran bir yapı var. Bu dönem içerisinde bu sorunu da çözeceğiz' diye konuştu.