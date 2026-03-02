BOTAŞ, Türkiye'nin doğal gaz arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü duyurdu. Kurum, kaynak çeşitliliği ve güçlü altyapı ile tedarik zincirinde risk bulunmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), son dönemde bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin doğal gaz arzına etkisiyle ilgili açıklama yaptı.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıkalmada, doğal gaz arzının kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığının altı çizilirken, kaynak çeşitliliği, uzun vadeli sözleşmeler, güçlü iletim altyapısı, depolama ve LNG gazlaştırma kapasitesi sayesinde ülkemizin doğal gaz arz güvenliğinde herhangi bir risk bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içerisinde sürecin anlık olarak takip edildiği belirtildi.