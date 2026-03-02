Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yolcu ve uçuş güvenliği gerekçesiyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 6 Mart'a kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşlarının ise 3 Mart'a kadar iptal edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu hava sahasındaki riskler nedeniyle Pegasus Hava Yolları ve diğer hava taşımacılığı seferlerinde bazı düzenlemeler yapıldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yolcu ve uçuş emniyetini önceliklendiren kararlar kapsamında; İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildiğini açıkladı.

Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri seferlerinin 3 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildiğini duyuran bakan Uraloğlu, İran seferlerinin ise Pegasus Hava Yolları tarafından 12 Mart 2026 tarihine kadar gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

https://twitter.com/a_uraloglu/status/2028443872632725618

Bakan Uraloğlu, bugün Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerine, ayrıca Umman'a seferlerin planlandığını ifade ederek, sürecin günlük olarak değerlendirildiğini ve şartlara göre gerekli tüm adımların kararlılıkla atılacağını kaydetti.