Basın İlan Kurumu, Ermeni, Rum ve Yahudi topluluklarının yayınladığı süreli gazetelere 471 bin TL tutarında yardım yapılacağını duyurdu. Başvurular 16 Mart 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

İSTANBUL (İGFA) -Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, 13 Şubat 2026 tarihli toplantısında, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsündeki topluluklarca yayınlanan gazetelere destek verilmesine karar vermişti.

Karar kapsamında toplam 471 bin TL yardım yapılacak. Yönetim Kurulu, söz konusu yardımların dağıtımına ilişkin kıstasları belirledi:

Buna göre yardım, yalnızca Ermeni, Rum ve Yahudi topluluklarınca çıkarılan ve Türkiye'de yoğunlukla yaşadıkları yer itibarıyla, İstanbul merkezli süreli yayınlara yapılacak.

Süreli yayınların en az 5 yıldır kendi dilinde veya Türkçe yayımlanıyor olması şart.

Günlük, haftalık, on beş günlük, aylık veya üç aylık yayınlar yardım alabilecek.

Başvurular 16 Mart 2026 Pazartesi mesai bitimine kadar yazılı olarak Kurum'a yapılacak; dilekçeye Cumhuriyet Savcılığına verilmiş mevkute beyannamesi, alındı belgesi ve son yayına ait bir basılı nüsha eklenmeli.

Yayın periyotlarına göre ana puanlama yapılacak: günlük 100, haftalık 75, on beş günlük veya aylık 50, üç aylık 25. Toplam yardım, başvuran süreli yayınların toplam ana puanına bölünerek birim puan başına düşen yardım miktarı belirlenecek. Her yayına yapılacak yardım, ana puan ile birim puan miktarının çarpımı ile hesaplanacak ve Genel Müdürlük tarafından ödenecek.

Basın İlan Kurumu, belirlenen kıstasların kurumun internet sitesinde yayınlanacağını ve yardımların bu çerçevede ödeneceğini duyurdu.