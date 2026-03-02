Ağrı Valisi Önder Bozkurt, bölgede ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmelerin ardından sınır hattındaki çalışmaları yerinde değerlendirmek amacıyla Gürbulak Gümrük Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Bozkurt, Gürbulak Sınır Hattında incelemelerde bulundu.

Program kapsamında sahada yürütülen faaliyetler detaylı şekilde incelenirken, yetkililerden mevcut uygulamalar ve alınan tedbirler hakkında kapsamlı bilgi alındı. Sınır kapısındaki işleyiş, güvenlik önlemleri ve koordinasyon süreçleri tüm yönleriyle ele alındı.

Ziyaret çerçevesinde düzenlenen sınır güvenliği toplantısında ise süreçler bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildi. Toplantıda, sınır hattında emniyetin daha etkin ve sürdürülebilir biçimde sağlanmasına yönelik kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve iş birliğinin artırılması adına atılacak adımlar istişare edildi.

Vali Bozkurt'un temaslarının, Ağrı'nın stratejik konuma sahip sınır hattında güvenliğin pekiştirilmesine ve uygulamaların sahada daha etkin yürütülmesine katkı sunması bekleniyor.