Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Isparta'da düzenlenen operasyonda belgesiz olarak satışı ve bulundurulması yasak 33 şeker planörü ile 2 Arap tavşanına el konulduğunu açıkladı. Şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Isparta'da yasa dışı yaban hayvanı ticaretine yönelik yürütülen operasyonda çok sayıda hayvan ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün paylaşımına göre, kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli bir şahsa ait iki farklı adreste arama yapıldı.

Aramalarda, belgesiz satışı ve bulundurulması yasak olan 33 şeker planörü ile 2 Arap tavşanı tespit edilerek el konuldu.

Ele geçirilen hayvanlar, ekipler tarafından rehabilitasyon sürecine alınırken, ilgili şahıs hakkında idari işlem uygulandığı bildirildi.

https://twitter.com/milliparklar/status/2028430398234005578

Yetkililer, yasa dışı yaban hayvanı ticaretine karşı denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.