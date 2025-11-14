TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, OGC Başkanı Nihat Aydın'la yaptığı görüşmede Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkanı Nihat Aydın ile bir araya gelerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü güçlendiren gelişmelerin ele alındığı görüşmede Adan, süreci kendi perspektifinden değerlendirdi.

MHP'li Adan, yürütülen çalışmaların belirli bir olgunluğa ulaştığını ifade ederek, 'Benim için bu süreç tamamlanmıştır' dedi.

Sürecin yavaş ilerlediği yönündeki yorumları reddeden Adan, 'Süreç kararlı, planlı ve net bir şekilde yürütülmüştür. Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ve siyasi parti temsilcileri bu noktaya gelinmesinde büyük rol oynamıştır. PKK silah bırakmıştır ve bunun karşılığı Türkiye'de çok net şekilde görülmektedir' açıklamasında bulundu.

'KÜRTLERLE TÜRKLERİN HİÇBİR SORUNU YOKTUR'

Türkiye'nin sosyolojik yapısına dikkat çeken Adan, dış güçlerin yıllardır provoke etmeye çalıştığı alanlarda milletin sağduyusunun galip geldiğini belirterek, 'Kürtlerle Türklerin hiçbir sorunu yoktur. Bu iki kadim millet aynı toprağın, aynı acıların, aynı mücadelelerin mirasçılarıdır. Çanakkale'de omuz omuza duran, 15 Temmuz'da meydanları birlikte dolduran bu millet, geleceğini de birlikte kuracaktır.' diye konuştu.

Adan, PKK'nın 12. Kongresi sonrası yapılan açıklamaları değerlendirirken devletin kararlı duruşuna vurgu yaptı.

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü konusunda tartışılacak bir alan kalmadığını ifade eden Adan, 'Emperyalizme taşeronluk yapan nifak odakları kaybetmiş; Türkiye kazanmıştır. Devlet Bey'in çelik iradesiyle kan ve kin dönemi kapanmış, kardeşlik bağlarımız daha da güçlenmiştir' dedi.

'DEVLET AKLI VE MİLLET İRADESİ AYNI ÇİZGİDE'

Devlet kurumlarının uyumlu çalışmasının sürecin başarısında kritik rol oynadığını vurgulayan TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, 'Görevimiz, bu süreci daha da güçlendirmektir. Devlet aklı, millet iradesi ve siyasi kararlılık aynı çizgide buluşmuştur. Türkiye bugün daha huzurlu, daha güvenli ve daha bütünleşmiş bir noktadadır' ifadelerini kullandı.