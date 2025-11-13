TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki sözleri dolayısıyla İYİ Partili Usta'nın ifadelerinin 'hakaret' niteliği taşıdığını belirterek dava açtı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında kendisine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta aleyhine 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Başkan Numan Kurtulmuş'un avukatları tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, TBMM'nin 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Erhan Usta'nın sarf ettiği sözlerin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 'onur, şeref ve saygınlığını zedelediği' belirtildi.

Dilekçede, Usta'nın ifadelerinin eleştiri sınırlarını aşarak kişisel saldırı ve küçük düşürme amacı taşıdığı, bu açıklamaların kamuoyu önünde Kurtulmuş'un siyasi kimliğini hedef aldığı ve kişilik haklarını ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamalarda, Usta'nın 'gerçekle bağdaşmayan, karalayıcı ve ağır hakaret içeren sözler kullandığı' ifade edilerek, 'Davalı, müvekkili terör örgütü veya terör örgütü lideri sempatizanı gibi göstermeye çalışmış, bu ifadeleriyle siyaset sınırlarını aşarak açıkça müvekkilin manevi haklarını zedelemiştir.' denildi.

Dava dilekçesinde ayrıca, Kurtulmuş'un uzun yıllardır kamu hizmetinde bulunarak toplumda saygın bir yer edindiği, Usta'nın kullandığı ifadelerin ise bu itibarı zedelediği ve TBMM Başkanı nezdinde derin üzüntüye ve manevi zarara yol açtığı belirtildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un avukatları, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'dan 3 kuruşluk manevi tazminatın tahsilini talep etti.