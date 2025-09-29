ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rusya’dan petrol ve gaz almayı kesme çağrısı, Türkiye’nin enerji ithalatını gündeme getirdi. Toplum Çalışmaları Enstitüsü verilerine göre, 2024’te Türkiye’nin 52,18 milyar metreküp doğal gaz ithalatının yüzde 35’i Rusya’dan; Azerbaycan yüzde 21, İran yüzde 13, Cezayir yüzde 10, ABD yüzde 9 pay aldı. Kremlin’den Peskov, TürkAkım ve Mavi Akım hatlarının tam kapasite çalıştığını belirtti.İSTANBUL (İGFA) - ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül 2025’te Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırladığı görüşmede, Türkiye’ye Rusya’dan petrol ve doğal gaz ithalatını bırakma çağrısı yaptı.

Trump’ın bu talebi, Türkiye’nin enerji bağımlılığını yeniden tartışmaya açtı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise 26 Eylül’de, Karadeniz üzerinden Türkiye’ye gaz sağlayan TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarının “tam kapasite” çalıştığını açıkladı.

Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü, Türkiye’nin 2024 doğal gaz ithalatı verilerini paylaştı.

Toplam ithalat 52,18 milyar metreküp olarak kaydedilirken en büyük pay, yüzde 35 ile Rusya’ya ait oldu. Azerbaycan yüzde 21, İran yüzde 13, Cezayir yüzde 10 ve ABD yüzde 9 pay aldı.

Veriler, Türkiye’nin enerji ithalatının büyük oranda dışa bağımlı olduğunu ve Rusya’nın hâlen ana tedarikçi konumunda bulunduğunu ortaya koydu.

ANLAŞMALARIN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Türkiye’nin Rusya ile yaptığı uzun vadeli doğalgaz anlaşmaları, Trump’ın çağrısıyla gündeme geldi.

Anlaşmaların ani kesilmesi, enerji fiyatlarında ve tedarik zincirinde dalgalanmalara yol açabilir. Enstitü, verilerin Türkiye’nin enerji güvenliği politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.