Kamuoyunda 'Süper Vali' olarak bilinen merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulunduğu bildirildi.

TOKAT (İGFA) - Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Canikli Konağı'nda yer alan makam odasında güvenlik kontrolleri sırasında bir dinleme cihazı bulunduğunu duyurdu. Olayın ardından durum Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirilerek gerekli adli ve teknik süreçler başlatıldı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaşanan duruma sert tepki göstererek, 'Bu hayasız saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir. Devletimizin emniyet ve yargı birimlerine güvenimiz tamdır' dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, dinleme cihazının ne zamandır makam odasında bulunduğu ve kim ya da kimler tarafından yerleştirildiğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.