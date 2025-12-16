Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği risklere karşı geliştirilen 'Çocuklar Güvende' internet sitesi ve mobil uygulamasını tanıttı. Platform, ailelere rehberlik ederken, çocukların güvenli ve bilinçli bir dijital deneyim yaşamasını hedefliyor.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen 'Çocuklar Güvende: Dijital Dünyada Çocukları Güçlendirmek Tanıtım Programı'na katıldı.

Burada yaptığı açıklamada, çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamak için hayata geçirilen çocukların güçlendirilmesine yönelik eylem planı ile 'Çocuklar Güvende' internet sitesi ile mobil uygulamasının ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Göktaş, dijital dünyanın çocuklar için büyük fırsatlar sunduğunu ancak siber zorbalık, uygunsuz içerik, istismar ve teknoloji bağımlılığı gibi riskler taşıdığını belirterek, bu platformların çocukları bilinçli ve güvenli kullanıcılara dönüştürmeyi amaçladığını ifade etti.

Eylem planı, dört temel başlık üzerine kurulu olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, farkındalık ve bilinçlendirme ile çocuklar, ebeveynler ve eğitimcilerin dijital riskleri ve fırsatları tanımasını sağlayacaklarını söyledi. Koruyucu ve önleyici çalışmalarla güvenli dijital ortamlar oluşturmak ve ekran dışında sağlıklı aktivitelerin destekleneceğini belirten Bakan Göktaş, riskle karşılaşan çocuklara danışmanlık ve rehberlik sağlanacağını ve çocukların dijital ortamda korunmasını sağlayacak mevzuatı güçlendirmek ve kişisel verileri koruyacağını ifade etti.

Bakan Göktaş, 'Çocuklar Güvende' platformu ile ailelere dijital ebeveynlik, ekran süresi yönetimi ve sosyal medyada çocuk paylaşımının riskleri gibi konularda rehberlik sağlandığını belirtti. Ayrıca çocuklar için akran zorbalığını tanıma ve bununla başa çıkma içerikleri ile güvenli internet bilinci kazandıran materyaller sunulduğunu aktardı.

Uygulamanın acil durum butonu ile çocukların tek tuşla yardım çağrısı yapabileceğini ve bildirimlerin Alo 183 hattı ile ilgili birimlere yönlendirileceğini söyleyen Göktaş, 'Bizlere düşen görev, çocuklarımızı dijital dünyadan uzaklaştırmak değil. Bu dünyada güçlü, bilinçli ve güvende kılmaktır. Hayata geçirdiğimiz eylem planı ve platform, bu anlayışın somut göstergesidir' dedi.