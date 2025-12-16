Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi toplantısında konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, AB-Türkiye ilişkilerindeki aksaklıkları eleştirerek, Avrupa'nın demokrasi konusundaki sessizliğini 'ahlaki zayıflık' olarak nitelendirdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlenen AB Bölgeler Komitesi 33. Türkiye Çalışma Grubu toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Aslan, konuşmasına genç yaşta vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı anarak ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ileterek başladı.

Başkanvekili Aslan, AB-Türkiye ilişkilerinin sadece güvenlik ve göç konularına sıkıştığını, müzakerelerin tıkanmasında her iki tarafın da sorumlu olduğunu söyledi.

Avrupa'nın demokrasi ve hukuk konusundaki sessizliğini eleştirerek, yerel demokrasinin güçsüzleşmesinin merkezi demokrasiye de zarar verdiğini vurgulayan Aslan, İstanbul gibi büyük bir şehirde seçilmiş belediye başkanlarının yargı süreçleriyle görevden uzaklaştırılmasının yerel demokrasinin meşruiyetine zarar verdiğini belirterek Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na atıfta bulundu.

'Seçilmişlerin korunması bir tercih değil, demokratik bir zorunluluk. Yerel demokrasi zayıflarsa merkezi demokrasi de ayakta kalamaz.' diyen Aslan, ayrıca 'Risk Altındaki Belediye Başkanları için Uluslararası Gözlemevi' girişimine destek çağrısında bulunarak, toplantının AB-Türkiye ilişkilerinde değer temelli ve cesur bir diyalog başlatmasını temenni etti.