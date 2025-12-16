Ankara ile İzmir'i birbirine bağlayacak 503 kilometrelik yüksek hızlı tren hattının inşası tüm hızıyla devam ediyor. Hattın tamamlanmasıyla Anadolu'nun kalbi modern, hızlı ve konforlu bir ulaşım ağına kavuşacak.

ANKARA (İGFA) -Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı çalışmalarının hızla sürdüğünü duyurdu. 503,3 kilometre uzunluğundaki hat; Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir illerini birbirine bağlayacak.

Hattın inşasında kullanılan üstün mühendislik teknikleri sayesinde dağlık alanlar aşılırken, mesafeler kısalıyor ve yolculuk süreleri önemli ölçüde azalıyor. TCDD yetkilileri, hattın tamamlanmasıyla yolcuların modern, hızlı ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşayacağını belirtiyor.

TCDD, 'Ülkemize hızlı, çağdaş ve konforlu bir ulaşım ağı kazandırmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz' mesajıyla projeye verdikleri önemi vurguladı.

