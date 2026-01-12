Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen 2025 trofesinin son ayağı yapıldı ve IAS Yelken Takımı, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansı bu yarışta da sürdürdü.

İSTANBUL (İGFA) - 2025 sezonunda iki farklı TAYK trofesinde 18 kupa kazanarak lider tekne unvanını koruyan IAS Yelken Takımı, Türkiye yelkeninde rekor kırdı. IAS Yelken Takımı, 2024 Temmuz'dan bu yana toplam 8 farklı yarışta 9 kupa, 2025 sezonunda ise TAYK trofelerinin 14 ayağında 18 kupa elde ederek sezonu tam bir 'dominasyon yılı' olarak tamamladı. Takım, hem off-shore hem in-shore trofelerinde açık ara şampiyon olarak lider tekne unvanını sürdürdü.

IAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can Hakan Karabiber, elde edilen başarının sadece sportif bir galibiyet olmadığını vurgulayarak, 'Yelkende başarı; doğru ekip, doğru ekipman, doğru hava okuması ve yüksek koordinasyon ister. Bu sezon ekibimiz; takım ruhu, çeviklik ve yüksek odaklanma ile örnek bir performans sergiledi. Rekorlarımızı tekrarlamamız bu uyumun sonucu' diye konuştu.

Takım, 2024 Donanma Kupası'nda ikincilik ve 2025 Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Boğaz Yarışı'nda birincilik gibi prestijli dereceler elde etmişti. 2025 sezonundaki çifte şampiyonluk ile toplam kupa sayısı çift haneye ulaştı.