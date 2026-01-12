Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş sporcusu Abdülsamet Başar, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Antalya'da düzenlenen Büyükler Uluslararası Vehbi Emre Turnuvası'nda mindere çıkan başarılı sporcu, sergilediği performansla üçüncü olmayı başardı.
Sporcusunu kutlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 'Antalya'da düzenlenen Büyükler Uluslararası Vehbi Emre Turnuvası'nda üçüncü olarak podyuma çıkan güreş sporcumuz Abdülsamet Başar'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz' ifadeleri kullanıldı.