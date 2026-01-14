BDDK, kart ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitini 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibariyle 2 bin 500 TL'ye çıkarıyor.

ANKARA (İGFA) -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız ödemelerde şifresiz işlem limitine ilişkin önemli bir düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, kartlar ve mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilen temassız ödemelerde geçerli olan şifresiz işlem limiti, 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 1.500 TL'den 2.500 TL'ye yükseltileceği duyuruldu.

Yeni düzenleme, hem fiziksel kartlar hem de mobil ödeme sistemleri üzerinden yapılan temassız işlemleri kapsayacak.