Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026'da Parsel Bazlı Verim Sigortası'nın Tekirdağ'da pilot olarak hayata geçirileceğini açıkladı. Üreticiler artık kendi parsellerinin verimine göre sigorta güvencesi altında olacak.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen TARSİM kapsamında üreticiler için yeni bir dönemin başladığı duyuruldu. Bakan İbrahim Yumaklı, 2026'da Parsel Bazlı Verim Sigortası'nın pilot uygulamasının Tekirdağ'da başlatılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, 'Artık üreticimiz, kendi parselinin verimine göre güvence altında olacak. Böylece tarımda risk yönetimi daha etkin ve üretici odaklı bir şekilde yürütülecek' ifadelerini kullandı.

Pilot uygulama kapsamında elma, kayısı, şeftali, erik, kiraz gibi 9 ürün için temel sigorta paketi uygulanacak. Ayrıca narenciye üretiminde güneş yanıklığı riski de teminat kapsamına alınıyor.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/2001215943028969960

Bakanlık yetkilileri, parsel bazlı sigorta sisteminin, üreticilerin risklerini daha doğru belirleyerek kayıpların önüne geçeceğini ve tarımsal üretimde güvenceyi artıracağını belirtiyor. Projenin başarılı olması halinde uygulamanın diğer illere yayılması planlanıyor.