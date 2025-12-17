Muğla'da Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki denetimlerine aralıksız devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Günün erken saatlerinden itibaren sahaya inen Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan unlu mamul ve fırınlarda incelemeler gerçekleştirdi.

Ürünlerin sağlıklı koşullarda üretilip üretilmediğini kontrol etmek amacıyla denetimler gerçekleştiren ekipler, işyerlerinde temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığı, genel temizlik, işyeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolü de yaptı. Ekipler, denetim ve kontrollerde eksikliği tespit edilen unsurlar hakkında cezai işlem uyguladı.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapmaları ve sağlıklı gıdaya erişmesini sağlamak amacıyla incelemelerin gerçekleştirildiğini belirten ekipler denetimlerin diğer iş kollarında da belirli aralıklarla devam edeceğini ifade ettiler.