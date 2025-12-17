Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca, Akyazı ve Hendek'te su kayıplarını önleyecek 108 kilometrelik yeni içme suyu hattı için ihale sürecini başlattı. Proje, Sapanca Gölü'nün korunmasına ve su kayıplarının minimuma indirilmesine hizmet edecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca, Akyazı ve Hendek ilçelerinde su kaybını önleyerek kesintisiz hizmet sağlayacak 108 kilometrelik içme suyu hattı için ihale sürecinin başlatıldığını açıkladı.

İlk etapta Hendek'e 35 kilometre, Akyazı'ya 28 kilometre ve Sapanca'ya 45 kilometrelik yeni altyapı hattı kazandırılacak. Proje sayesinde su kayıp oranı yüksek olan bu üç ilçede suyun her damlası korunacak. Başkan Alemdar, 'Eşit hizmet ilkesiyle hareket ediyoruz. Sakarya'nın su kaynaklarının geleceğini güvence altına almak için güçlü bir altyapı ağı oluşturuyoruz. 108 kilometrelik hat, kaynaklarımızın kayıpsız şekilde musluklara ulaşmasını sağlayacak' dedi.

Projede eski ve kayba neden olan hatlar tamamen yenilenirken, çeşitli çaplarda yeni hatlar ve 60 adet sanat yapısı inşa edilecek. Böylece su iletiminin güvenliği sağlanacak ve kayıp-kaçak oranları minimum seviyeye çekilecek.

Yaklaşık 1 milyar TL maliyetli yatırım, Sakarya'nın su altyapısı tarihinin en büyük projelerinden biri olarak görülüyor ve Sapanca Gölü'nün korunması açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Başkan Alemdar, 'Kaynaklarımızı kuraklık ve su kayıplarına karşı korumak için altyapıda kapsamlı bir dönüşüm başlattık. Bu proje, Sakarya'nın geleceği için stratejik bir milat olacak' ifadelerini kullandı.