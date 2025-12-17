Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Büyükçekmece'de özel bir huzurevinde yaşanan şiddet iddialarına ilişkin açıklama yaparak, inceleme ve yaptırım sürecinin başlatıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı, bugün bazı basın ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Büyükçekmece'de özel huzurevinde şiddet' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin huzurevine intikal ederek gerekli incelemeleri başlattığı belirtildi.

Konuyla ilgili muhakkik görevlendirildiği ve eş zamanlı olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, idari tedbir kapsamında, Sorumlu Müdür Y.K.'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayının iptal edildiği bildirildi. Bakanlık açıklamasında, yapılan incelemeler sonucunda huzurevine idari para cezası uygulandığını, adli süreç tamamlandığında ise kapatma dahil tüm gerekli yaptırımların uygulanacağının altı çizildi.