Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2027 yıllarında bitkisel üretime yönelik desteklemeler ve bazı tarımsal ödemelerde değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeyle kapalı ortamda üretim, sertifikalı tohum kullanımı ve biyoteknik mücadele destekleri detaylandırıldı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2027 döneminde uygulanacak bitkisel üretim desteklemeleri ve bazı tarımsal ödemelerle ilgili tebliğde değişikliğe gitti.

1 Oak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek değişiklikler, çiftçilerin destekleme başvurularında kayıt sistemleri ve üretim türleri bazında yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre; Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yanında Örtüaltı/Kapalı Ortam Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi (KOBÜKS) ve diğer ilgili sistemler de destek başvurularında geçerli olacak. Kapalı ortamda üretim yapan kadın çiftçilere ve 41 yaş altı çiftçilere ilave temel destek ödemesi yapılacak.

Ayrıca biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleri detaylandırıldı; feromon ve tuzak kullanımı ile domates güvesi gibi zararlılara karşı yapılan üretimler desteklenecek.

Sertifikalı tohum ve fidan kullanımına ilişkin destekler de güncellenirken, organik tarım yapan birinci derece tarımsal örgütlere ekstra yüzde 25 organik tarım desteği ödenecek.

Tebliğde, planlı üretim kapsamında yem bitkileri ve sulu tarım arazilerinde uygulanacak münavebe sistemleri, destek ödemeleri ve üretim kayıt şartları da netleştirildi. Ayrıca kamu arazisi ve tahsisli olmayan alanlarda üretim yapan çiftçilere ödeme yapılmayacağı hükmü getirildi.

Bakanlık, 2025 üretim yılı için daha önce başlatılmış işlemlerde eski tebliğ hükümlerinin geçerli olacağını da duyururken, üretim destekleri, destekleme talep formları ve birim destek tutarlarını da güncelledi.