İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menemen'deki İZMAR açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kooperatif davası, Körfez temizliği, su krizi ve atık bertaraf tesisleri hakkında konuşan Tugay, 'Amacımız her ilçede vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamasını sağlamak' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kamuoyunda 'kooperatif davası' olarak bilinen süreçle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adalet vurgusuna katıldığını belirterek, devam eden soruşturmayla ilgili detaylı yorum yapmaktan kaçındı.

Aliağa ve Bakırçay'ın il yapılması tartışmalarına da değinen Başkan Tugay, 'İzmirli olmak bir itibar meselesidir. Yeni bir il kurmak kolay değil. Biz bölgelerimize sevgiyle hizmet ediyoruz' dedi. Tüm ilçelere eşit hizmet anlayışını vurgulayan Başkan Tugay, su krizine karşı gri su dönüşümü, arıtma sularının tarımda kullanımı ve su tüketimini azaltacak önlemler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ayrıca Gediz Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekerek, Körfez'de yük gemilerinin geçişinin doğru olmadığını söyledi.

Atık bertaraf ve geri dönüşüm projeleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, 'Amacımız çöpleri depolamak değil, ayrıştırıp sağlıklı şekilde bertaraf etmek' ifadelerini kullandı.