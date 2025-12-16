Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım 2025'te tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık bazda yüzde 31,45 artarken, bir önceki aya göre yüzde 1,56 azaldı. Yıllık artışın en yüksek olduğu alt grup, yüzde 122,79 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler oldu.

ANKARA (İGFA) - Tarım-ÜFE (2020=100) Kasım 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,56 geriledi. Endeks, geçen yılın Aralık ayına kıyasla yüzde 31,97, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 31,45 oranında artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 37,58 olarak kaydedildi.

Veriler, tarım sektöründeki fiyat hareketlerini ve üretici maliyetlerini izlemek açısından kritik bir gösterge olarak öne çıktı.

Sektörel bazda bir önceki aya göre değişimler incelendiğinde; tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 1,75 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,66 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünleri ve balıkçılık destek hizmetlerinde ise yüzde 1,07 artış gözlendi.

Ana gruplara bakıldığında, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,69 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 0,03 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 2,17 artış kaydedildi.

Yıllık artışın en yüksek olduğu alt grup, yüzde 122,79 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık değişimde ise tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 38,02 ile en yüksek düşüşü gösterdi.