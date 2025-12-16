Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye genelinde konut fiyatları Kasım 2025'te bir önceki aya göre yüzde 2,7 yükselirken, yıllık artış nominal olarak yüzde 31,4, reel olarak ise yüzde 0,3 oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'de konut fiyatlarının kalite etkisinden arındırılarak hesaplandığı Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 artışla 204,2 seviyesine ulaştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Kasım ayındaki fiyat değişimleri sırasıyla yüzde 2,5, 3,0 ve 2,4 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 31,7, Ankara'da yüzde 37,9 ve İzmir'de yüzde 31,6 oranlarında artış görüldü.

Bölgesel olarak yıllık değişim incelendiğinde, en yüksek artış yüzde 40,1 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş illerinin yer aldığı bölgede gerçekleşti. Buna karşın Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan bölgede artış yüzde 21,9 ile en düşük seviyede kaldı.