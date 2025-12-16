Kocasinan Belediyesi'nin şehir merkezinde hayata geçirdiği kadın girişimcileri destekleme projesi kapsamında, 180'den fazla çeşit fideden 12 tonu aşkın ürün elde edilen bahçede faaliyet gösteren Yediveren Kadın Girişimci Kooperatifi son hasadını yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - Kadınların hem organik ürünleri ürettiği hem de satışını gerçekleştirdiği modelin Kayseri'de tek, Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu belirten Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, 'Şehir merkezi modeli, sadece bugünün değil, yarının tarımını şekillendiriyor ve Türkiye'nin tarımsal geleceğine yön veriyor.' dedi.

Proje kapsamında 8 kadın üreticiyle şehrin merkezinde tarımsal üretime devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Kadın kooperatifimizin üretim yaptığı bahçemizdeyiz. Burada kadın çiftçilerimiz doğal ürünleri yetiştirme imkânı buluyor. 55'ten fazla domates çeşidi, çilek, 20'den fazla biber çeşidi, 10'dan fazla patlıcan çeşidi, kabak, salatalık, fasulye, bamya, böğürtlen ve çeşitli yeşillikler üretiyorlar. 2023 yılında kurduğumuz kooperatif, aktif bir şekilde tarlada üretime başladı ve bu yıl da son hasadını yaptı. Annelerin eli burada da farkını hissettiriyor. Hem organik hem de Kayseri'mizin yerel tohumlarının yetiştirildiği bir mekân olan burası, bin 200 metrekarelik parsellerden oluşan toplam 25 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor.

Hanım kardeşlerimizin, hayatın her alanında olduğu gibi tarımsal üretimde de yer alabilmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz. Şehrin merkezinde kent tarımının yapıldığı sayılı şehirlerden biriyiz. Kayseri'den, büyük bir şehirden kadınların merkezde tarımsal üretim yaptığı bir kooperatifle bir ilki gerçekleştirdik. Bu proje, kadın kooperatifimiz için örnek teşkil ediyor ve hem şehrimizde hem de ülkemizde farklı ufuklar açacak. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan'ımız için farkındalık oluşturacak çalışmaları hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine destek olmak ve istihdama katkı sağlamaktır. Ellerine, emeklerine sağlık. Hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak gelecek nesiller ve sağlıklı toplumlar için ata tohumlarının yetiştirilmesi konusunda tarıma büyük destek verdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, şehir merkezinde vatandaşları tarımla buluşturan bu projenin, Kocasinan modeli olarak Türkiye'nin geleceğine ışık tutacağını sözlerine ekledi.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Eğitmeni Ali Oğuz ise Başkan Çolakbayrakdar'ın verdiği güçlü desteklerle üretimdeki çeşitlilik oranını her geçen gün artırdıklarını belirterek, gelecek sezona çok daha donanımlı ve güçlü bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti.