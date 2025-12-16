Düzce Belediyesi iştiraki BELKA A.Ş., 2024 yılı Kurumlar Vergisi sıralamasında Düzce'de 4'üncü olarak vergi rekortmenleri arasında yer aldı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi'nin personel ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren BELKA A.Ş., istihdama ve ülke ekonomisine sağladığı katkılarla dikkat çekti. Şirket, 2024 yılı vergi rekortmenleri listesinde ilk 5 içerisine girerek önemli bir başarı elde etti.

Elde edilen başarı dolayısıyla Düzce Valisi Selçuk Aslan, BELKA A.Ş. Genel Müdürü Erdem Yılmaz'a teşekkür belgesi takdim etti.

Törende konuşan Vali Aslan, BELKA A.Ş.'nin Düzce ekonomisi ve istihdamına sağladığı katkının önemine vurgu yaparak, başarıda emeği geçen tüm çalışanları tebrik etti.

BELKA A.Ş. Genel Müdürü Erdem Yılmaz ise söz konusu başarının, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde yürütülen güçlü ekip çalışması ve kurumsal disiplinin bir sonucu olduğunu belirterek, verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.