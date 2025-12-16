Türkiye genelinde Kasım ayında 141 bin 100 konut el değiştirirken, ipotekli satışlar yüzde 1,4 azaldı. Yabancılara yapılan satışlarda Rus vatandaşları ilk sırayı aldı. Ocak-Kasım döneminde ise toplam satışlar yüzde 13,3 artış gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 düşüşle 141 bin 100 olarak kayıtlara geçti. TÜİK verileri, Türkiye'de konut satışlarında aylık dalgalanmaların sürdüğünü ve yabancı alıcı ilgisinin özellikle büyük şehirlerle sınırlı kaldığını ortaya koydu.

Satışların en fazla gerçekleştiği iller İstanbul (24 bin 234), Ankara (12 bin 706) ve İzmir (8 bin 540) olurken, en az satış ise Ardahan (78), Bayburt (131) ve Artvin'de (152) görüldü.

Ocak-Kasım döneminde toplam konut satışları yüzde 13,3 artışla 1 milyon 434 bin 133'e yükseldi. Bu dönemde ipotekli satışlar 207 bin 519'a ulaşırken, Kasım ayında ipotekli satışlar yüzde 1,4 düşerek 21 bin 499 oldu ve toplam satışların yüzde 15,2'sini oluşturdu.

Kasım ayında diğer satış türlerinde 119 bin 601 konut el değiştirirken, ikinci el konut satışları yüzde 8,9 düşüşle 94 bin 511 olarak gerçekleşti. İlk el satış sayısı ise 46 bin 589 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında yüzde 9,7 azalarak bin 943 olarak kaydedildi.

Satışların en yoğun olduğu iller İstanbul (728), Antalya (662) ve Mersin (157) oldu.

Ülke uyruklarına göre satışlarda Rus vatandaşları 310 konutla ilk sırayı alırken, Ukrayna 159 ve Almanya 151 konutla takip etti. Ocak-Kasım döneminde yabancılara yapılan satışlar yüzde 11,1 azalarak 18 bin 993'e geriledi.