Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekim ayında cari dengenin 0,5 milyar dolar fazla verdiğini açıkladı. Yıllık cari açık ise 22 milyar dolar seviyesinde kalarak sürdürülebilir görünümünü korudu.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekim ayı cari denge verilerini paylaşarak, altın hariç cari dengenin program döneminde belirgin şekilde iyileştiğini duyurdu. Bakan Şimşek, Ekim ayında altın hariç cari dengenin 3,2 milyar dolar fazla verdiğini, yıllık açık seviyesinin ise 2,6 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, altının tasarruf tercihleri içindeki önemli rolüne ve fiyatındaki artışın dış ticaret açığına etkisine dikkat çekerken, enerji fiyatlarındaki olumlu görünüm ve ihracat performansının cari dengeyi desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

'Elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hâle getirmek için yapısal reformları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz' diyen Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir bir dış denge performansı sergilediğini ifade etti.