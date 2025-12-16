VakıfBank, Dünya Bankası ile Türk bankacılık sektöründe uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla yapılan bugüne kadarki en yüksek tutarlı fonlama işlemini hayata geçirdi. Dünya Bankası garantisi altında sağlanacak toplam 1,5 milyar Euro tutarındaki 10 yıl vadeli kaynakla başta kadınlar ve gençler olmak üzere toplumun her kesiminin desteklenmesi hedefleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kısmi garantisiyle toplam 1,5 milyar Euro tutarında ve 10 yıl vadeli fonlama işlemi Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından onaylandı.

Bu kapsamda sağlanacak finansmanın; kadın ve genç istihdamını artırmayı destekleyen, finansal kapsayıcılığı güçlendiren, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini iyileştiren ve depremden etkilenen bölgelerdeki ekonomik toparlanmayı destekleyen alanlarda kullandırılması öngörülüyor.

İşlemle ilgili açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, hayata geçirilmesi planlanan 1,5 milyar Euro tutarındaki 10 yıl vadeli kaynak, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin yanı sıra VakıfBank'ın uluslararası kalkınma kuruluşları nezdindeki konumunun güçlendiğinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Söz konusu işleme ilişkin anlaşma, Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından onaylandığını duyuran Üstünsalih, bunun aynı zamanda Türk bankacılık sektöründe kadın ve genç istihdamına yönelik gerçekleştirilen en yüksek tutarlı finansman projesi niteliğini taşıdığını belirtti.