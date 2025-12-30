Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Tarihî Nüzhetiye Camii'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Nüzhetiye Mahallesi'nde yer alan II. Abdülhamit dönemi yapısı Nüzhetiye Camii'nde Kocaeli Valiliği tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Nüzhetiye Mahallesi'ne giden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; Sultan II. Abdülhamit Han dönemi Başmabeyinci Hacı Ali Paşa tarafından yaptırılan, 1880 yılında tamamlanan tarihî camide yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Sezer, 'Çivi kullanılmadan kurtboğazı tekniği ve muhteşem ahşap işçiliğiyle, yığma yapı olarak inşa edilen, ilçemizdeki en önemli kültürel miras eserlerden biri olan camideki restorasyon çalışmalarıyla, cami, aslına uygun şekilde, yapıldığı günkü ihtişamına kavuşacak ve özellikle; iç mekân süslemeleri gelecek kuşaklara aktarılacak' dedi.

Başkan Sezer daha sonra Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam Köyü'nü ziyaret ederek 'Melek kalpli dostlarım' dediği özel bireyler ile bir araya geldi. Ziyaretten memnun kalan özel bireyler, merkezde elleriyle yaptıkları ürünleri Başkan Sezer'in beğenisine sundular. El emeği ürünleri dikkatle inceleyen Başkan Sezer, birbirinden güzel ürünleri üreten özel bireyleri ve eğitmenlerini tebrik etti.

Nüzhetiye Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulunan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer son olarak mahallenin en yaşlısı 102 yaşındaki Zeynep Kuş'u ziyaret ederek, hayır duasını aldı. Ziyaretten memnun kalan Kuş, 'Büyüklerimizin duası en kıymetli hazinemiz' diyerek kendisi ile hoş bir sohbet gerçekleştiren Başkan Sezer'e teşekkür etti.