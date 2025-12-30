Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi' başarıyla ilerliyor. Bu kapsamda doğaya salınan ve GPS tasma ile takip edilen 3042 numaralı kızıl geyik, Kartepe Kuzuyayla bölgesinde görüntülendi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetiştirilen kızıl geyikler düzenli olarak doğal yaşam ortamına salınıyor. Böylelikle 'Samanlı Dağları Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi' kapsamında Samanlı dağlarında azalan Kızılgeyik popülasyonunun yeniden güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında sağlıklı bireyler doğal yaşam alanlarına bırakılıyor ve GPS takip sistemleriyle hareketleri izleniyor. Habitat uyumu ve beslenme davranışları düzenli olarak raporlanıyor. Bu çalışmalar sayesinde Samanlı Dağları'nın önümüzdeki yıllarda kızıl geyiklerin kalıcı yaşam alanlarından biri haline gelmesi amaçlanıyor.

KIZIL GEYİKLER NEDEN TUZ YALAR?

Kızıl geyiklerin tuz yalamasının doğal ve yaygın bir davranış olduğuna dikkat çeken Ormanya Biyoloğu Dr. Recep Bakır, bu durumun hayvanların sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca Bakır, 'Kızıl geyikler ve diğer otçul memeliler, doğada yeterince alamadıkları kalsiyum, fosfor, demir ve çinko gibi mineralleri yalayarak karşılıyor. Özellikle Kas ve sinir sistemi sağlığı, sindirim ve metabolizma düzeni, boynuz gelişimi (özellikle erkek geyiklerde) kalsiyum hayati önem taşıyor. Doğal tuz kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde, yol tuzlaması sonrası oluşan tuzlu alanlar geyikler için geçici mineral noktalarına dönüşebiliyor' dedi.

Bu davranışın olağan olduğunu ve GPS tasmalı 3042 numaralı Kızıl geyikten gelen son görüntülerin, projenin başarıyla ilerlediğini ve hayvanların doğal davranışlarını sürdürdüğünü gösteriyor.