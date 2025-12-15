Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi (TAREM) kursiyerlerinin ortaya koyduğu el emeği eserlerle adeta bir sanat atölyesine dönüştü.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ın Zincidere Mahallesi'ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında bulunan merkezde eğitim alan kursiyerlerin eserleri arasında Osmanlı Devlet Arması'nın taş işlemeli rölyefi, ahşaptan oyulmuş bozkurt figürü ve taştan yapılmış minyatür köprü maketi gibi hem teknik ustalık hem de kültürel derinlik taşıyan örnekler dikkat çekti.

TARİHÎ SİMGELERİN ELDEN GEÇEN YOLCULUĞU

Kursiyerlerin taş üzerine işlediği Osmanlı Devlet Arması, ince işçiliği ve detaylarıyla öne çıkarken, motiflerdeki derinlik geleneksel bezeme sanatını başarıyla yansıtıyor.

Ahşap oyma bölümünde hazırlanan bozkurt figürü, detaylı tüy dokusu ve dinamizmiyle profesyonel bir çalışmayı andırıyor. Doğal ahşap dokusunun korunması ve oyma tekniğinin ustalığı, eseri daha da etkileyici kılıyor.

Taş işçiliği kursunda ortaya çıkan minyatür köprü modeli ise tarihî köprü mimarisinin küçük ölçekte gerçeğe yakın bir yorumunu sunuyor. Taşların işlenişi, kemer detayları ve korkuluk formu kursiyerlerin gelişen teknik hâkimiyetini gösteriyor.

TAREM, YENİ USTALAR YETİŞTİRİYOR

Talas Belediyesinin restorasyon ve geleneksel el sanatlarına verdiği önemle gelişen TAREM'de kursiyerler hem mesleki beceri kazanıyor hem de kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlıyor. Belediye'nin bu alandaki vizyoner yaklaşımı, tarihi geleceğe taşıyan bir eğitim modeli oluşturuyor.

ULUSLARARASI İŞ İMKÂNI

Sanatın, emeğin ve kültürün buluştuğu TAREM'de ortaya çıkan eserler, hem kursiyerlerin başarısını hem de Talas Belediyesinin nitelikli eğitim yatırımlarını gözler önüne seriyor. Buradan mezun olan kursiyerler e-devletten sorgulanabilen sertifika sahibi olurken, aynı za