İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sesini sanatın gücüyle duyurmak amacıyla 'Gençlik Nerede?' temalı Ulusal Karikatür Yarışması düzenliyor. Gençliğin bugünü ve yarınına dair umutlarına ışık tutacak yarışmada dereceye girenlere toplamda 130 bin TL ödül dağıtılacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın 'genç dostu kent' vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü, sanatçı ruhu taşıyan her yaştan çizerin gençlerin sesi olabilmek amacıyla kendilerini ifade edebilecekleri yeni bir yarışma düzenliyor. Genç İzmir çatısı altında düzenlenen Ulusal Karikatür Yarışması için başvurular başladı.

GENÇLİK YAŞAMIN NERESİNDE?

'Gençlik Nerede?' sorusundan yola çıkılarak düzenlenen yarışma; gençliğin hikâyesini, toplumsal yaşamdaki yerini, karşılaştıkları zorlukları ve gelecek beklentilerini karikatürün evrensel ve güçlü diliyle görünür kılmayı hedefliyor. Yarışma, Türkiye genelindeki katılımcıları 'Cevabı sen çiz' diyerek gençliği anlatmaya davet ediyor.

UZMAN JÜRİ VE BÜYÜK ÖDÜLLER

Yarışmanın jüri üyeleri arasında usta karikatüristler Eray Özbek, Sadık Pala ve Ömer Çam'ın yanı sıra Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nden Emel Dönmez, Pi Gençlik Derneği Başkanı Begüm İntepeler ve İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Yusuf Eren Balıkçı yer alıyor. Yapılacak değerlendirme sonucunda dereceye giren eserler ödüllendirilecek. Yarışmanın birincisi 50 bin TL, ikincisi 30 bin TL, üçüncüsü ise 20 bin TL para ödülü kazanacak. Ayrıca seçilen 3 esere 10'ar bin TL'lik mansiyon ödülü verilecek.

SON BAŞVURU 30 OCAK

Yarışmaya katılmak isteyenler için son gönderim tarihi 30 Ocak 2026 saat 17.00 olarak belirlendi. Aday eserlerin 28 Şubat 2026'da askıya çıkacağı süreçte, kesin sonuçlar 9 Mart 2026'da açıklanacak. Başvuru yapmak ve detaylı şartnameye ulaşmak isteyenler www.gencizmir.com adresini ziyaret edebilir. Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün tüm etkinliklerinden haberdar olmak için '@izbbgencizmir' kullanıcı adlı instagram hesabı takip edilebiliyor.